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Виктория Павлова

На журфаке меня называли Парфёновым, потому что даже про богатый на события 2020-й, я могла написать структурно и без лишней «воды». 

Люблю людей и верю в то, что добро всегда побеждает. Поэтому давайте дружить :)

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