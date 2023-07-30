Виктория Павлова

На журфаке меня называли Парфёновым, потому что даже про богатый на события 2020-й, я могла написать структурно и без лишней «воды».
Люблю людей и верю в то, что добро всегда побеждает. Поэтому давайте дружить :)
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