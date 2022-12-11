Алексей Хухрев
Кандидат медицинских наук. Потомственный врач. Окончил ММСИ им. Семашко в 1989 г. Одним из первых в России получил специальность «Врач общей практики/семейный врач» в 1994 году. Опыт работы более 20 лет.
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