Игорь Моржаретто Дата рождения: 28-03-1961
Генеральный директор радио «Страна», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ. Автоэксперт, радиоведущий на станциях «Вести FM» и «Радио Страна», обозреватель в журнале «За рулем», член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ.
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