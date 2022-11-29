«Теперь и шесть лет не срок»: эксперт назвал причины кризиса на рынке подержанных машин

Каждый месяц б/у машин продается все меньше. При этом цены очень нестабильны, и даже несмотря на падение спроса не спешат уверенно снижаться.

29 ноя 2022 14:29