«Не то что порвать — до ворот дойти не могут»: сборную России ожидал бы позор на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022 в самом разгаре! Уже произошло немало сюрпризов, и многие болельщики гадают, что было бы, если в бы Катаре играла наша сборная? Скорее всего, ничего хорошего.

24 ноя 2022 09:57