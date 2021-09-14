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Снежана Малафеева Дата рождения: 05-03-1985
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Семейный психолог, логопед-дефектолог.

Город: Санкт-Петербург

Образование: РосНОУ '03

Деятельность

В настоящее время деятельность связана в сфере работы с детской психологией, родительско-детских взаимоотношений, подростков.

Жизнь привела к тому роду деятельности, который важен для формирования «здорового» общества и будущего поколения и психологически и, соответственно, физически. Поскольку психологически здоровый человек является и физически здоровым — множество заболеваний являются последствиями психосоматических расстройств. Постоянно повышаю свой уровень квалификации и совершенствую свои знания и навыки новейшими работающими методиками, чем очень рада помогать каждому, кто обращается за консультацией и поддержкой.

 

 

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