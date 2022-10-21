Кино

Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас

Актриса берется за очень сложную роль.

Легендарная голливудская актриса Анджелина Джоли приняла предложение режиссера Пабло Ларрина и вскоре приступит к съемкам байопика о легендарной оперной певице Марии Каллас.

Фильм будет называться «Мария», он расскажет о бурной, красивой и трагической истории жизни известнейшей оперной примы, которая жила в Париже в 1970-х годах.

История Марии Каллас знакома многим. Певица с греческими корнями и необыкновенным сопрано стала одной из самых известных оперных прим XX века. Она родилась на Манхэттене, обучалась в Греции, а затем переехала в Италию, где построила карьеру.

На протяжении творческого пути у нее было немало скандалов и проблем, а также соперничество с другой оперной дивой — Ренатой Тебальди. СМИ до сих пор обсуждают бурный роман Каллас с Аристотелем Онассисом, который позже женился на Жаклин Кеннеди.

Снять этот фильм с Анджелиной, в высшей степени смелой и любопытной актрисой, — это для меня необыкновенная возможность и настоящий подарок,

— сказал режиссер.

Сама Джоли тоже пришла в восторг от будущих съемок и сказала, что давно мечтала поработать с Пабло.

Отметим, что ранее режиссер уже снимал два байопика, это «Спенсер» с Кристен Стюарт, а также «Джеки» с Натали Портман, сообщает Variety.

Источник фото: Marilla Sicilia/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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