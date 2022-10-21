Все новости Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Кино
Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас
Актриса берется за очень сложную роль.
Кино
Дэйв Франко сыграет с Кристен Стюарт в триллере «Любовь лежит, истекая кровью»
Также в фильме снимутся Джена Мэлоун, Эд Харрис и Кэти О’Брайн.
Кино
Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»
Актрисе предлагали сыграть жертву маньяка, погибающую в начале фильма.
Кино
Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион считает, что Леди Гага заслуживала номинацию на «Оскар»
Отсутствие артистки среди номинантов этого года удивило многих, и оскароносная постановщица оказалась в их числе.
Кино
Кристен Стюарт рассказала о конкретном моменте, когда она прониклась ролью принцессы Дианы
Это случилось в первый съемочный день. 
Звезды
Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер
Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.
Кино
Кристен Стюарт рада, что у «Сумерек» появилось новое поколение зрителей
Актриса не может поверить, что прошло уже десять лет с момента завершения вампирской саги.
Звезды
Кинокритик высказался о шансах Кристен Стюарт на «Оскар»: «Сильнейшая роль»
Кристен Стюарт недавно сыграла принцессу Диану.
Кино
Геи в СССР, победители People's Choice Awards и Крэйвен-охотник в «Человеке-пауке 3»
Самые интересные киноновости дня.
Звезды
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.
Звезды
Хайпующая Кристен Стюарт объявила о свадьбе с женщиной: «Это модно»
Психолог считает, что Стюарт по-прежнему нравятся мужчины.
Звезды
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женится на медсестре
Скоро в Голливуде состоится еще одна свадьба.
Звезды
Вылитая принцесса: критиков Стюарт в образе Дианы профессионально поставили на место
Стилист заступилась за костюмера фильма о принцессе Диане.
Звезды
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снимет фильм
Актриса станет режиссером фильма «Хронология воды».
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Кино
За три дня до развода: вышел трейлер фильма «Спенсер» с Кристен Стюарт
Режиссер опасается, что биографическую ленту могут понять неправильно.
Кино
Кристен Стюарт было тяжело прощаться с ролью принцессы Дианы
Актриса привыкла смотреть на современные мировые события глазами своей героини.
Звезды
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.
Звезды
«Засыпаю под запись ее голоса»: звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
В фильме «Спенсер» будет рассказано, почему принцесса Диана решила покинуть королевскую семью.
Звезды в соцсетях
«Вылитая Кристен Стюарт»: подписчики едва узнали юную Толкалину на архивном фото
Актриса показала редкий снимок, на котором запечатлена в возрасте 19 лет.
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