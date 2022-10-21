Кристен Стюарт
Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас
Актриса берется за очень сложную роль.21 окт 2022 20:59
Дэйв Франко сыграет с Кристен Стюарт в триллере «Любовь лежит, истекая кровью»
Также в фильме снимутся Джена Мэлоун, Эд Харрис и Кэти О’Брайн.29 июн 2022 16:24
Кристен Стюарт отклонила предложение о камео в «Крике 4»
Актрисе предлагали сыграть жертву маньяка, погибающую в начале фильма.17 мар 2022 16:58
Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион считает, что Леди Гага заслуживала номинацию на «Оскар»
Отсутствие артистки среди номинантов этого года удивило многих, и оскароносная постановщица оказалась в их числе.10 фев 2022 14:04
Кристен Стюарт рассказала о конкретном моменте, когда она прониклась ролью принцессы Дианы
Это случилось в первый съемочный день.29 янв 2022 12:09
Актриса «Сумерек» Кристен Стюарт рассказала о свадьбе с возлюбленной Дилан Мейер
Помолвка состоялась в ноябре прошлого года.27 янв 2022 12:10
Кристен Стюарт рада, что у «Сумерек» появилось новое поколение зрителей
Актриса не может поверить, что прошло уже десять лет с момента завершения вампирской саги.12 янв 2022 15:12
Кинокритик высказался о шансах Кристен Стюарт на «Оскар»: «Сильнейшая роль»
Кристен Стюарт недавно сыграла принцессу Диану.16 дек 2021 15:29
Геи в СССР, победители People's Choice Awards и Крэйвен-охотник в «Человеке-пауке 3»
Самые интересные киноновости дня.9 дек 2021 14:00
Самопиар: звезд, неожиданно сменивших ориентацию, уличили в бессовестном обмане
Западные знаменитости не всегда признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации ради личной свободы и чувств, ими движет корысть.19 ноя 2021 14:49
Хайпующая Кристен Стюарт объявила о свадьбе с женщиной: «Это модно»
Психолог считает, что Стюарт по-прежнему нравятся мужчины.16 ноя 2021 13:34
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женится на медсестре
Скоро в Голливуде состоится еще одна свадьба.16 ноя 2021 11:54
Вылитая принцесса: критиков Стюарт в образе Дианы профессионально поставили на место
Стилист заступилась за костюмера фильма о принцессе Диане.9 ноя 2021 16:03
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снимет фильм
Актриса станет режиссером фильма «Хронология воды».29 окт 2021 16:00
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
За три дня до развода: вышел трейлер фильма «Спенсер» с Кристен Стюарт
Режиссер опасается, что биографическую ленту могут понять неправильно.27 авг 2021 10:40
Кристен Стюарт было тяжело прощаться с ролью принцессы Дианы
Актриса привыкла смотреть на современные мировые события глазами своей героини.29 июн 2021 11:39
«Хабенский, Ходченкова и Джоли»: россияне выбрали лучших актеров и актрис десятилетия
Первые места получили самые знаменитые и любимые звезды.7 дек 2020 17:25
«Засыпаю под запись ее голоса»: звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
В фильме «Спенсер» будет рассказано, почему принцесса Диана решила покинуть королевскую семью.27 ноя 2020 12:01
«Вылитая Кристен Стюарт»: подписчики едва узнали юную Толкалину на архивном фото
Актриса показала редкий снимок, на котором запечатлена в возрасте 19 лет.23 окт 2020 13:06
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