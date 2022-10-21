Кино Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас Актриса берется за очень сложную роль. 21 окт 2022 20:59

Общество Звезды Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 15 окт 2022 14:22

Кино В «Торе: Любовь и гром» рост Натали Портман увеличили на 20 с лишним см Для этого создателям пришлой пойти на специальную уловку. 25 июн 2022 18:53

Кино Режиссер «Тора 4» считает Горра в исполнении Кристиана Бэйла лучшим злодеем в киновселенной Marvel У Таноса появится конкурент. 6 май 2022 16:22

Кино Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль. 21 фев 2022 14:28

Звезды «Дерзость удалась»: поклонники в восторге от нового образа Арзамасовой Актриса удивила поклонников серией необычных фото. 2 ноя 2021 10:32

Звезды «Не до сна»: Бородина обратилась к подписчикам Ксения сменила имидж. 26 окт 2021 15:41

Кино Кто озвучивал сериал Netflix «Ведьмак» на русском? Геральт в новом сериале говорит (и хмыкает) голосом Сергея Пономарева, его любимая Йеннифэр — Вероники Саркисовой, Цири — молодой актрисы Александры Курагиной. 21 окт 2021 16:52

Звезды Натали Портман впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем Американская актриса Натали Портман посетила мероприятие в Лос-Анджелесе со своим мужем Бенджамином Мильпье. 18 окт 2021 12:39

Кино Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета. 15 июн 2021 13:27

Кино Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу Работа проходила с января этого года. 31 май 2021 14:13

Кино Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром» Бог грома и его тренировки. 28 май 2021 13:59

Кино На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда Конструкции возводят для финального блока производства. 24 май 2021 12:07

Кино Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром» Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи. 17 май 2021 16:47

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20