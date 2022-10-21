Все новости Натали Портман

Натали Портман

Кино
Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас
Актриса берется за очень сложную роль.
Общество Звезды
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей. 
Кино
В «Торе: Любовь и гром» рост Натали Портман увеличили на 20 с лишним см
Для этого создателям пришлой пойти на специальную уловку.
Кино
Режиссер «Тора 4» считает Горра в исполнении Кристиана Бэйла лучшим злодеем в киновселенной Marvel
У Таноса появится конкурент.
Кино
Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству
С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль. 
Звезды
«Дерзость удалась»: поклонники в восторге от нового образа Арзамасовой
Актриса удивила поклонников серией необычных фото.
Звезды
«Не до сна»: Бородина обратилась к подписчикам
Ксения сменила имидж.
Кино
Кто озвучивал сериал Netflix «Ведьмак» на русском?
Геральт в новом сериале говорит (и хмыкает) голосом Сергея Пономарева, его любимая Йеннифэр — Вероники Саркисовой, Цири — молодой актрисы Александры Курагиной. 
Звезды
Натали Портман впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем
Американская актриса Натали Портман посетила мероприятие в Лос-Анджелесе со своим мужем Бенджамином Мильпье.
Кино
Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда
Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.
Кино
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.
Кино
Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром»
Бог грома и его тренировки.
Кино
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.
Кино
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.
Кино
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.  
Кино
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.  
Кино
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.  
Кино
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.  
Кино
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.  
Кино
Новые фото со съемок «Тор: Любовь и гром» раскрыли важный спойлер
Картина Тайки Вайтити по комиксам Marvel должна выйти на экраны в 2022 году.
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