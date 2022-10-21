Натали Портман
Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас
Актриса берется за очень сложную роль.21 окт 2022 20:59
Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы
Веганство получает хорошую поддержку от знаменитостей.15 окт 2022 14:22
В «Торе: Любовь и гром» рост Натали Портман увеличили на 20 с лишним см
Для этого создателям пришлой пойти на специальную уловку.25 июн 2022 18:53
Режиссер «Тора 4» считает Горра в исполнении Кристиана Бэйла лучшим злодеем в киновселенной Marvel
У Таноса появится конкурент.6 май 2022 16:22
Игра Тоби Магуайра в «Братьях» повлияла на подход Джейка Джилленхола к актерскому искусству
С тех пор он был готов на все, лишь бы вжиться в роль.21 фев 2022 14:28
«Дерзость удалась»: поклонники в восторге от нового образа Арзамасовой
Актриса удивила поклонников серией необычных фото.2 ноя 2021 10:32
«Не до сна»: Бородина обратилась к подписчикам
Ксения сменила имидж.26 окт 2021 15:41
Кто озвучивал сериал Netflix «Ведьмак» на русском?
Геральт в новом сериале говорит (и хмыкает) голосом Сергея Пономарева, его любимая Йеннифэр — Вероники Саркисовой, Цири — молодой актрисы Александры Курагиной.21 окт 2021 16:52
Натали Портман впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем
Американская актриса Натали Портман посетила мероприятие в Лос-Анджелесе со своим мужем Бенджамином Мильпье.18 окт 2021 12:39
Крис Хемсворт обещает, что в «Торе: Любовь и гром» его герой будет сильным как никогда
Актер также отметил, что впервые за серию его физическая форма будет напрямую влиять на развитие сюжета.15 июн 2021 13:27
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром»
Бог грома и его тренировки.28 май 2021 13:59
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Новые фото со съемок «Тор: Любовь и гром» раскрыли важный спойлер
Картина Тайки Вайтити по комиксам Marvel должна выйти на экраны в 2022 году.3 мар 2021 15:02
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