Другой английский, опасная живность и солнце, вызывающее рак: вот лишь часть неприятных сюрпризов, поджидающих путешественника.

Большинство россиян в этой далекой стране ни разу не бывали, но некоторые все же мечтают когда-нибудь увидеть австралийских кенгуру или поплавать у Большого Барьерного рифа. Другие же готовы даже перебраться в эту Австралию на ПМЖ. Почему это — не лучшая идея, рассказал портал «Тонкости туризма».

Убийственное солнце

Над материком очень тонкий озоновый слой, который мало защищает от палящего солнца. Поэтому рак кожи здесь диагностируют чаще, чем где бы то ни было в мире. Это значит, что солнцезащитные крема придется наносить постоянно.