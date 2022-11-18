Путешествия

Что не так с Австралией? Шесть причин не ехать в страну

Другой английский, опасная живность и солнце, вызывающее рак: вот лишь часть неприятных сюрпризов, поджидающих путешественника.

Большинство россиян в этой далекой стране ни разу не бывали, но некоторые все же мечтают когда-нибудь увидеть австралийских кенгуру или поплавать у Большого Барьерного рифа. Другие же готовы даже перебраться в эту Австралию на ПМЖ. Почему это — не лучшая идея, рассказал портал «Тонкости туризма».

Убийственное солнце

Над материком очень тонкий озоновый слой, который мало защищает от палящего солнца. Поэтому рак кожи здесь диагностируют чаще, чем где бы то ни было в мире. Это значит, что солнцезащитные крема придется наносить постоянно.

Фото: Kate Branch/Pexels.com

Сложности с арендой

Австралийский рынок жилья предлагает очень ограниченное число объектов — чтобы отыскать хороший вариант, придется сильно постараться. Что касается цен, аренда двухкомнатной квартиры в Мельбурне будет стоить примерно в 57 тысяч рублей в месяц, а в Сиднее — еще дороже: от 89 тысяч.

Дорогое содержание детей

Эмигрантам с маленькими детьми придется не легко. Дело в том, что за австралийский детский сад придется заплатить не меньше 4000 рублей в день. Из-за этого многие семьи предпочитают водить туда детей всего пару раз в неделю.

Фото: Leeloo Thefirst/Pexels.com

Другой английский

Австралийский английский отличается от британского, поэтому у приезжих могут возникнуть проблемы с пониманием местных, даже если они хорошо знают язык.

Расположение

Страна удалена от всего остального мира, так что слетать к родным в Россию или съездить на выходные в Европу будет долго и дорого. Относительно легко оттуда можно добраться разве что до Индонезии.

Фото: Monstera/Pexels.com

Опасная живность

Австралийские ядовитые пауки и змеи — вовсе не миф. Более того, опасности могут поджидать не только на земле, но и в прибрежных водах. Именно там можно наткнуться на самых опасных медуз — кубомедузу и португальский кораблик.

Пять минусов жизни в Германии, которые сведут иностранцев с ума43 года под санкциями: как живут люди в ИранеВ каких квартирах живут японцы: богатые и бедные

Источник фото: Richard Pantling/Pexels.com Автор: Дарья Бегишева
Последнее
Можно ли делать тату беременным
Общество, 18 ноя 2022 20:03
Что не так с Австралией? Шесть причин не ехать в страну
Путешествия, 18 ноя 2022 19:28
Болельщикам на чемпионате мира по футболу запретят пиво
Спорт, 18 ноя 2022 18:53
«Аэрофлот» анонсировал «Черную пятницу», но пользователей кое-что насторожило
Путешествия, 18 ноя 2022 17:55
Наших туристов там ценят: эксперт рассказал, в чем феномен популярности Ирана
Путешествия, 18 ноя 2022 16:59
Главные новости
«Это была искусственная пандемия»: вирусолог раскрыл правду о COVID-19
Общество, 18 ноя 2022 15:32
«Для многих просто неподъемно»: заслуженный учитель высказался против единой школьной формы
Общество, 18 ноя 2022 14:26
Товары IKEA снова можно будет купить в России?
Общество, 18 ноя 2022 14:04
Молоко, сметана, кефир: 10 продуктов, которые получили Знак качества
Общество, 18 ноя 2022 12:17
30 лет спустя: как изменились актеры сериала «Элен и ребята»?
Кино, 18 ноя 2022 11:31
Категории