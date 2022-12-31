Общество

Как накрыть новогодний стол правильно

Вы совершаете эти ошибки каждый год.

Чтобы утро 1 января не превратилось в кошмар, старый год нужно проводить правильно. Диетолог, биолог-генетик и специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева рассказала РБК, как накрыть новогодний стол правильно и избежать тяжелого утра.

Подавайте на стол иначе

По мнению биолога, не стоит подавать любимые многими майонезные салаты сразу. Сперва на стол нужно выставить овощи, зелень, цитрусовые. Легкие салаты насытят и не дадут переесть. А после можно подавать закуски: курицу, слабосоленую рыбу на тонких ломтиках хлеба, авокадо, креветки и прочее.

Когда оливье

Вторыми в очереди биолог поставила традиционные салаты в небольших порциях. Ирина Мальцева посоветовала заменить покупной майонез на домашний.

Время для горячего

Белковая и горячая пища идет в последнюю очередь. Диетолог рекомендует готовить мясо, птицу и рыбу без коричневых корочек сверху и избегать в рецепте сыра и майонеза.

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Источник фото: Libby Penner/Unsplash Автор: Христина Каранская
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