Уэст бахвалится, что можно нести что угодно и ему сойдет с рук. Бывшая жена так не думает.

Ким Кардашьян выступила против антисемитизма бывшего мужа Канье Уэста, об этом она написала в соцсетях. Ким прокомментировала громкий скандал, связанный с антисемитскими заявлениями Уэста.

«Разжигание ненависти никогда не бывает нормальным или простительным. Я стою вместе с еврейской общиной и призываю к немедленному прекращению ужасного насилия и ненавистнической риторики в их адрес», — сказала Кардашьян.

К комментариям Кардашьян присоединился ряд других знаменитостей, таких как Эми Шумер и Джиджи Хадид. «Я поддерживаю своих еврейских друзей и еврейский народ», — сказала Эми Шумер. Икона моды Анна Винтур объявила, что разрывает отношения с Уэстом из-за его антисемитизма, а его агентство талантов объявило, что увольняет его, передает Jerusalem Post.

Антисемитский скандал с Уэстом прогремел буквально на весь мир. Его аккаунты в нескольких соцсетях были ограничены за нарушение правил в отношении постов, содержащих ненавистнический контент. В одном из сообщений, которое сейчас удалено, Уэст объявил о намерении «устроить смертельный бой против еврейского народа», согласно записям из интернет-архива, полученным CNN.

Модный дом Баленсиага разорвал контракт с Канье УэстомКим Кардашьян не намерена возобновлять отношения с Канье УэстомРэпер Канье Уэст вывел из себя народ неадекватным поведением: «Сошел с ума»