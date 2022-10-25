Джиджи Хадид
Ким Кардашьян публично осудила своего бывшего мужа Канье Уэста
Уэст бахвалится, что можно нести что угодно и ему сойдет с рук. Бывшая жена так не думает.25 окт 2022 15:42
Ивлеева высмеяла новость о расставании Дуа Липы с Анваром Хадидом
Ивлеева вспомнила, что развелась с мужем раньше.21 дек 2021 16:44
«Никакой надменности»: Белла Хадид доказала, что не является «холодной стервой»
Американская супермодель прокомментировала свои самые яркие образы.6 ноя 2021 09:13
Штраф и испытательный срок: обвиненный в домашнем насилии Зейн Малик признал свою вину
Артист в течение года не должен совершать новые преступления, чтобы не попасть за решетку.2 ноя 2021 09:17
Домашнее насилие: воспитывающие годовалую дочь Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались
Муж известной модели поднял руку на ее мать.29 окт 2021 15:01
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Фото: Джиджи Хадид вернулась на подиум впервые после рождения дочери
Модель открыла показ Versace в рамках Недели моды в Париже.9 мар 2021 11:46
Джиджи Хадид поделилась новым фото подросшей дочери от Зейна Малика
Девочка родилась в сентябре прошлого года.5 мар 2021 12:15
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