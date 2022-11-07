Наталья Краснова разводится с бывшим учеником, который младше ее на 16 лет

Звезда соцсетей долго скрывала избранника, который оказала ее бывшим учеником! К тому же он младше женщины на 16 лет. Но любовная лодка разбилась.

Наталья Краснова — одна из самых известных женских блогеров в стране. Ранее она участвовала в юмористических шоу Comedy Woman, а затем придумала чудаковатую глупенькую героиню, ролики с которой разлетелись в соцсетях. Ее коронная фраза: «Вот и все, вот и все».

Кроме творчества, поклонников интересует еще и личная жизнь Натальи, которая не стесняется публиковать в соцсетях весьма горячий контент и сниматься для мужских журналов. Так, долгое время многие считали, что Краснова одна, но оказалось, она два года состояла в отношениях со своим бывшим учеником. Ранее она преподавала в школе, после чего они случайно встретилась и почувствовали взаимную симпатию.

Парень начал красиво ухаживать и добился расположения красотки. В прошлом году они сыграли свадьбу. Но, как выяснилось, отношения быстро рассыпались, потому что Краснова не создана для замужества.

Брак — это не мое, я поняла это с третьего раза,

— объявила Наталья в личных соцсетях.

Она рассказала, что это ее уже третья попытка и, похоже, она собирается поставить точку. С первым мужем она была в отношениях семь лет, со вторым — шесть. А третий не пробыл с ней и года.

Развод состоится 8 ноября в Челябинске, где постоянно проживает Краснова. Но она не отчаивается и с оптимизмом смотрит в будущее.

Из меня вышла хорошая жена. Взяла и вышла,

— шутит блогерша в соцсетях.

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