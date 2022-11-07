Тайна похорон Бориса Моисеева: Пугачева уехала, Крутой дал денег, брат скандалил

Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.

Сегодня 40 дней с момента смерти Бориса Моисеева. Его друзья и коллеги приехали на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения знаменитому танцовщику и шоумену. Рядом с артистом все последние годы был Сергей Горох, который не бросил его и до последнего был рядом.

По его словам, он до сих пор не может смириться с потерей близкого друга. Горох говорит, что Борис Михайлович до последних дней был в сознании, знал, что происходит в стране и мире, мог сам себя обслужить и прекрасно жил, ни в чем себе не отказывая. То, что он стал затворником, — это ложь. Он постоянно был на связи с Аллой Пугачевой, которая раз в месяц присылала полный холодильник продуктов и поддерживала друга. Звонили ему и другие коллеги по шоу-бизнесу.

Когда Моисеев умер, то Горох был в подвешенном состоянии и не знал, что нужно делать. Но нашлись добрые люди, которые сразу же подсказали и помогли ему.

Так, с похоронами помог Игорь Крутой — он выделил крупную сумму денег и помог связями. Также поддержала Алла Пугачева, хоть и не посетила саму церемонию прощания из-за того, что уехала в Израиль. А вот брат Моисеева, который живет в Канаде, только строил препятствия.

Братской связи у них никакой не было. И я ничего не мог с этим поделать,

— объяснил Горох в беседе с Prozvezd.

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