Игорь Крутой
Тайна похорон Бориса Моисеева: Пугачева уехала, Крутой дал денег, брат скандалил
Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.7 ноя 2022 10:58
Выгодные браки и связь с Крутым: все мужчины Аллегровой, которые сделали из нее «императрицу» сцены
Из испуганной девушки Ирина Аллегрова превратилась в яркую певицу благодаря композиторам и музыкантам, которых она встретила на своем пути.24 янв 2022 10:57
Игорь Крутой опроверг слухи о связи с Ириной Аллегровой
Игорь Крутой трогательно поздравил артистку с юбилеем.21 янв 2022 16:22
У композитора Игоря Крутого обнаружено серьезное заболевание
Продюсер вынужден сидеть на диете.17 янв 2022 09:16
Игорь Крутой выходит на пенсию: «Пора на заслуженный отдых»
Композитор возлагает надежды на наследников.13 янв 2022 16:09
Зазвездившемуся Киркорову советуют брать пример с Игоря Крутого: «Короны на себя не надевает»
Киркоров признался, кто ему помогает воспитывать детей.10 янв 2022 09:39
Старая добрая классика об абьюзе и насилии: за что россияне любят «Укрощение строптивого» с Челентано
Итальянская комедия, вышедшая в свет 40 лет назад, наполнена не только тонким юмором с ноткой пошлости, но и жестокостью.6 янв 2022 11:40
Игорь Крутой низко оценил вокальные способности сына Наташи Королевой
Продюсер порекомендовал Архипу выступить с Тарзаном.5 янв 2022 09:16
Озвучено, почему в «Песне года» остались только возрастные певцы: все дело в пенсиях
Ностальгия по началу 2000-ых привела к неожиданным выводам.1 янв 2022 15:00
Раскрыто, с какими проблемами может столкнуться внук Игоря Крутого: «Живет не свою жизнь»
Малыша назвали в честь деда.28 дек 2021 14:19
За будущее неженатого Димы Билана волнуются: «Пора семью»
Пользователи сети считают, что певцу пора подумать о будущем.25 дек 2021 14:00
Психолог поддержала семью Игоря Крутого, чей внук уже месяц после рождения живет без имени
Психолог считает, что над именем ребенка лучше поразмыслить, чем называть его «как-нибудь».10 дек 2021 13:35
«Песню года» раскритиковали за участие молодых артистов: «Дурдом на выезде»
У «Песни года» будет два концерта.8 дек 2021 14:16
Дима Билан посетил могилу Александра Градского
Певец дождался девяти дней.8 дек 2021 08:46
Киркорова и Крутого застали вместе на отдыхе: «Мир только для них»
Киркоров и Крутой вместе наслаждались видом моря.3 дек 2021 08:33
На Игоря Крутого набросились после странного заявления: «Стыд и позор!»
Поклонники выступили против обновления «Песни года».2 дек 2021 14:19
«Надевать памперсы»: Игорь Крутой раскрыл правду о Филиппе Киркорове
Крутой рассказал, что Киркоров может перевоплощаться в монстра.2 дек 2021 12:12
Александр Серов впервые обратился к публике после перенесенного COVID-19
Певец вышел на связь спустя две недели молчания.1 дек 2021 09:37
Игорь Крутой впервые прокомментировал появление на свет внука от внебрачного сына
Игорь Крутой обрадовался рождению внука.16 ноя 2021 15:53
Появилась информация о состоянии госпитализированного Леонтьева
По данным СМИ, артиста госпитализировали с коронавирусом.18 окт 2021 08:12
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