Игорь Крутой

Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.

Выгодные браки и связь с Крутым: все мужчины Аллегровой, которые сделали из нее «императрицу» сцены

Из испуганной девушки Ирина Аллегрова превратилась в яркую певицу благодаря композиторам и музыкантам, которых она встретила на своем пути.

24 янв 2022 10:57