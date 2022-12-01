Отправили в утиль: что делать владельцам устаревших гаджетов от Apple?
Пользователям придется несладко.
Компания Apple периодически отправляет свои устройства в утиль. Подобное действие компании сталкивает владельцев «винтажных» гаджетов с большими трудностями.
Какие устройства попали в утиль?
Как сообщил портал iGuides со ссылкой на MacRumors, в список «винтажа» попали сразу несколько устройств. Среди них — компьютеры и умные часы. Прежде всего, устаревшими стали пять моделей iMac:
iMac 21,5’’ 2013 года выпуска;
iMac 27’’ 2013 года;
iMac 21,5’’ mid 2014 года;
iMac 27’’ 5K late 2014 года.
Техническое оснащение этих компьютеров уже не соответствует времени. Например, они оснащены памятью Fusion Drive, которая соединяла HDD и SSD. При этом владельцы компьютеров не могли установить SSD, поскольку для этого нужно было разбирать экран.
Источник фото: Patrick Ward/UnsplashАвтор: Христина КаранскаяОпубликовано: 1 декабря 2022 17:22