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Отправили в утиль: что делать владельцам устаревших гаджетов от Apple?

Пользователям придется несладко.

Компания Apple периодически отправляет свои устройства в утиль. Подобное действие компании сталкивает владельцев «винтажных» гаджетов с большими трудностями.

Какие устройства попали в утиль?

Как сообщил портал iGuides со ссылкой на MacRumors, в список «винтажа» попали сразу несколько устройств. Среди них — компьютеры и умные часы. Прежде всего, устаревшими стали пять моделей iMac:

  • iMac 21,5’’ 2013 года выпуска;
  • iMac 27’’ 2013 года;
  • iMac 21,5’’ mid 2014 года;
  • iMac 27’’ 5K late 2014 года.

Техническое оснащение этих компьютеров уже не соответствует времени. Например, они оснащены памятью Fusion Drive, которая соединяла HDD и SSD. При этом владельцы компьютеров не могли установить SSD, поскольку для этого нужно было разбирать экран.

Фото: Gabriel Beaudry/Unsplash

Вместе с тем этот список пополнился легендарными смарт-часами, которые пользователи считали лучшим соотношением цены и качества. Речь идет о Apple Watch Series 2. Они были «по карману» большинству поклонников техники Apple и отличались по производительности от других часов в линейке.

Что это значит для владельцев устройств?

Когда устройство становится устаревшим, его владелец не может отремонтировать его в сервисном центре Apple.

Однако если повезет и некоторые запасные части остались, сервис может принять компьютер, телефон или часы на ремонт. Проблема заключается в том, что Apple не производит новых деталей для устройств, которые считает устаревшими.

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Источник фото: Patrick Ward/Unsplash Автор: Христина Каранская
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