Пользователям придется несладко.

Компания Apple периодически отправляет свои устройства в утиль. Подобное действие компании сталкивает владельцев «винтажных» гаджетов с большими трудностями.

Какие устройства попали в утиль?

Как сообщил портал iGuides со ссылкой на MacRumors, в список «винтажа» попали сразу несколько устройств. Среди них — компьютеры и умные часы. Прежде всего, устаревшими стали пять моделей iMac:

iMac 21,5’’ 2013 года выпуска;

iMac 27’’ 2013 года;

iMac 21,5’’ mid 2014 года;

iMac 27’’ 5K late 2014 года.

Техническое оснащение этих компьютеров уже не соответствует времени. Например, они оснащены памятью Fusion Drive, которая соединяла HDD и SSD. При этом владельцы компьютеров не могли установить SSD, поскольку для этого нужно было разбирать экран.