Новая технология бесконтактной оплаты в России работает даже на iPhone.

Уже девять месяцев владельцы айфонов не могут оплатить покупки телефоном и вынуждены носить с собой банковские карты. Постепенно способов бесконтактной оплаты становится больше, а пользователи iPhone могут обойтись и без Apple Pay.

Как работает оплата с айфона?

Как сообщил iGuides, NewPay (СБП) установил более 1100 точек бесконтактной оплаты. При этом технология NFC работает не только со смартфонами на базе Android, но и с айфонами.

Процесс довольно прост: продавец должен ввести сумму покупки и настроить оплату с помощью NewPay. Это действие передаст информацию о покупке на специальный чип в NFC-табличке, расположенной у кассы.

Чтобы оплатить покупку, покупателю нужно поднести к ней свой телефон. А далее смартфон сам откроет нужную страницу оплаты, которая позволит выбрать банк, если их несколько, и подтвердить платеж.

Не все так однозначно

Несмотря на отличную работу системы, все еще существуют ограничения. Дело в том, что есть два типа NFC-табличек. Про метод работы первого мы уже рассказали.