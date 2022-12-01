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Как платить айфоном в магазине без Apple Pay?

Новая технология бесконтактной оплаты в России работает даже на iPhone.

Уже девять месяцев владельцы айфонов не могут оплатить покупки телефоном и вынуждены носить с собой банковские карты. Постепенно способов бесконтактной оплаты становится больше, а пользователи iPhone могут обойтись и без Apple Pay.

Как работает оплата с айфона?

Как сообщил iGuides, NewPay (СБП) установил более 1100 точек бесконтактной оплаты. При этом технология NFC работает не только со смартфонами на базе Android, но и с айфонами.

Процесс довольно прост: продавец должен ввести сумму покупки и настроить оплату с помощью NewPay. Это действие передаст информацию о покупке на специальный чип в NFC-табличке, расположенной у кассы.

Чтобы оплатить покупку, покупателю нужно поднести к ней свой телефон. А далее смартфон сам откроет нужную страницу оплаты, которая позволит выбрать банк, если их несколько, и подтвердить платеж.

Не все так однозначно

Несмотря на отличную работу системы, все еще существуют ограничения. Дело в том, что есть два типа NFC-табличек. Про метод работы первого мы уже рассказали.

Как платить «айфоном» без Apple Pay
Фото: Christiann Koepke/Unsplash

Второй тип устроен немного по-другому — он имеет метку NFC-Tag. Такая табличка проводит оплату автоматически и не открывает приложение. Однако пользоваться ей могут не все.

Этот метод оплаты доступен только клиентам банков, включенных в систему СБП и поддерживающих оплату с помощью QR-кода. Пока таких банков немного: «Русский Стандарт», «Райффайзен» и МКБ. А вот «Сбер» и «Альфа» все еще не подключились к этой технологии.

Эксперты связывают это с высокими доходами от транзакций через пластиковые карты. Тем не менее резкий рост платежей через NFC так или иначе заставит их подключить технологию.

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Источник фото: naipo.de/Unsplash Автор: Христина Каранская
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