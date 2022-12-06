Звезды

«Пусть говорят» возвращается: кто будет ведущим?

Знаменитое ток-шоу возвращается в эфир федерального канала. Кто будет вещим популярной программы?

«Пусть говорят» — одно из самых популярных шоу на российском телевидении. С лета оно не выходит в эфир, и зрители уже начали беспокоиться, что же случилось. Но сегодня продюсеры сообщили — проект возвращается на экраны. Первый выпуск будет показан 6 декабря.

Отметим, что ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов. Он сообщил, что в новых выпусках будет разбирать истории люди и попытается понять, что стало причиной того или иного события.

Название

Давно не виделись, исправляем,

— написал Дмитрий Борисов в соцсетях.

Напомним, ранее шоу называлось «Большая стирка» и его вел Андрей Малахов. Затем проект переименовали, и до 2017 году его ведущим был Малахов. После чего у звезды экрана случился конфликт с продюсерами, и он перешел работать на другую федеральную кнопку, создав несколько рейтинговых ток-шоу.

На место Андрея позвали Дмитрия Борисова. Ранее интеллигентный ведущий был комментатором выпуска новостей, но теперь с головой погрузился в новую для себя работу. Ток-шоу «Пусть говорят» нередко критикуют за темы, которые там обсуждаются: они касаются проблем неблагополучных семей, а также необъяснимых явлений и, конечно же, звездных историй.

«Сгорела за три месяца»: страшные подробности смерти Керсти ЭллиБывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев разбил голову в Москве«Оказался не идеальным принцем»: Денис Матросов разводится с женой

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории