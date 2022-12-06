«Пусть говорят» возвращается: кто будет ведущим?

Знаменитое ток-шоу возвращается в эфир федерального канала. Кто будет вещим популярной программы?

«Пусть говорят» — одно из самых популярных шоу на российском телевидении. С лета оно не выходит в эфир, и зрители уже начали беспокоиться, что же случилось. Но сегодня продюсеры сообщили — проект возвращается на экраны. Первый выпуск будет показан 6 декабря.

Отметим, что ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов. Он сообщил, что в новых выпусках будет разбирать истории люди и попытается понять, что стало причиной того или иного события.