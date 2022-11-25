Работодатель может не оплачивать, но только при одном условии.

На носу долгие новогодние каникулы. Многие россияне будут отдыхать, но кого-то обязательно попросят выйти на работу. Российское трудовое законодательство допускает это, но работодателю и работнику необходимо учитывать несколько условий.

HR Инга Гомельская рассказала изданию «Подмосковье сегодня», о чем должны помнить работники, которых вызывают в офис в праздники.

Как должна оплачиваться работа в выходные?

По словам эксперта, работа в выходной или нерабочий день по случаю праздника должна оплачиваться как минимум в двойном размере. При этом режим работы не имеет значения: и тем, кто работает «на окладе», и тем, кто получает сдельную оплату труда, и даже тем, чей труд вознаграждают почасовой оплатой.