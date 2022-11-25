Общество

Сколько россияне должны получать за работу в праздники?

Работодатель может не оплачивать, но только при одном условии.

На носу долгие новогодние каникулы. Многие россияне будут отдыхать, но кого-то обязательно попросят выйти на работу. Российское трудовое законодательство допускает это, но работодателю и работнику необходимо учитывать несколько условий.

HR Инга Гомельская рассказала изданию «Подмосковье сегодня», о чем должны помнить работники, которых вызывают в офис в праздники.

Как должна оплачиваться работа в выходные?

По словам эксперта, работа в выходной или нерабочий день по случаю праздника должна оплачиваться как минимум в двойном размере. При этом режим работы не имеет значения: и тем, кто работает «на окладе», и тем, кто получает сдельную оплату труда, и даже тем, чей труд вознаграждают почасовой оплатой.

Работа в выходные
Фото: Marvin Meyer/Unsplash

Кроме того, работодатель может установить конкретный размер оплаты труда в праздничные дни. По Трудовому кодексу России это возможно. Однако работодатель может не оплачивать «выход» в выходной или праздничный день, но при определенных условиях.

Если компания решает не оплачивать труд работника, то обязана предоставить ему дополнительный выходной в другой день. Когда работодатель отказывается выплачивать двойную компенсацию или предоставлять дополнительный выходной, нарушая гражданские права сотрудника, Гомельская рекомендует жаловаться в прокуратуру или Госинспекцию труда.

На что работодатели не имеют права?

По словам эксперта, закон запрещает работодателям снижать заработную плату своих сотрудников во время продолжительных каникул. Однако некоторые руководители «промышляют» этим в период новогодних или майских каникул.

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Источник фото: Mario Gogh/Unsplash Автор: Христина Каранская
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