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«Сложное лечение продлевает мне жизнь»: Гитарист «Дюран Дюран» рассказал о борьбе с раком

Тейлор отметил, что, хоть и не находится при смерти, но для него нет никакого лечения.

Энди Тейлор, гитарист знаменитой британской группы «Дюран Дюран», борется с четвертой стадией рака предстательной железы. Объявление о болезни музыканта группа приурочила к торжественному событию: «Дюран Дюран» был введены в Зал славы рок-н-ролла.

Сам Тейлор из-за лечения не присоединился на торжестве к своим друзьям по группе Джону Тейлору, Саймону Ле Бону, Роджеру Тейлору и Нику Родсу. Письмо, которое он написал, прочитал вслух фронтмен группы Ле Бон. Гитарист рассказал, что ему поставили диагноз четыре года назад. «Многие семьи испытали на себе медленное выгорание от этой болезни, и, конечно, мы ничем не отличаемся. Поэтому я говорю с точки зрения семейного человека, но с глубоким смирением по отношению к группе и величайшим поклонникам, которые только могут быть».

Он также сказал, что сложное лечение продлевает ему жизнь. Тейлор отметил, что, хоть и не находится при смерти, но для него нет никакого лечения.
По данным Американского онкологического общества, примерно у каждого восьмого мужчины в течение жизни будет диагностирован рак предстательной железы.

Слева направо: Саймон Ле Бон, Энди Тейлор, Ник Роудс, Джон Тейлор, Роджер Тейлор. Фото via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Globallookpress

Полученную награду Тейлор назвал исключительной. «Нет ничего, что могло бы сравниться с таким признанием. Вы можете мечтать, чтобы это случилось с нами, но испытать это в действительности — просто невероятно», — говорит Тейлор.

Тейлор присоединился к «Дюран Дюран» на пике славы группы, в апреле 1980 года. Через шесть лет он ушел, чтобы продолжить сольную карьеру, и вновь вернулся в 2001 году для серии успешных концертов и записи альбома года Astronaut.

Он признался, что сильно разочарован тем, что ему пришлось пропустить шоу Зала славы рок-н-ролла, которое должно было стать его первым выступлением с группой за 16 лет, и что он купил новую гитару по этому случаю.
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Источник фото: duranduran.com Автор: Марина Сергеева
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