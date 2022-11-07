Тейлор отметил, что, хоть и не находится при смерти, но для него нет никакого лечения.

Энди Тейлор, гитарист знаменитой британской группы «Дюран Дюран», борется с четвертой стадией рака предстательной железы. Объявление о болезни музыканта группа приурочила к торжественному событию: «Дюран Дюран» был введены в Зал славы рок-н-ролла.

Сам Тейлор из-за лечения не присоединился на торжестве к своим друзьям по группе Джону Тейлору, Саймону Ле Бону, Роджеру Тейлору и Нику Родсу. Письмо, которое он написал, прочитал вслух фронтмен группы Ле Бон. Гитарист рассказал, что ему поставили диагноз четыре года назад. «Многие семьи испытали на себе медленное выгорание от этой болезни, и, конечно, мы ничем не отличаемся. Поэтому я говорю с точки зрения семейного человека, но с глубоким смирением по отношению к группе и величайшим поклонникам, которые только могут быть».

Он также сказал, что сложное лечение продлевает ему жизнь. Тейлор отметил, что, хоть и не находится при смерти, но для него нет никакого лечения.

По данным Американского онкологического общества, примерно у каждого восьмого мужчины в течение жизни будет диагностирован рак предстательной железы.