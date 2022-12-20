«Температуру ниже 38 сбивать не нужно»: известное утверждение опроверг врач

Пульмонолог рассказал, чем сбивать температуру у ребенка и к чему нельзя прибегать в любом случае.

Пытаясь сбить температуру ребенка, родители допускают немало ошибок. Большинство из них связано с укоренившимися в голове мифами и незнанием. Пульмонолог Олег Абакумов решил поставить точку в этом вопросе и поделился в своем Telegram-канале эффективными методами.

Как не надо сбивать температуру

Ребенок — не батарея

Температуру необходимо сбивать, даже если родителям она кажется невысокой, но ребенок чувствует себя неважно.

Обтирание ребенка водкой или уксусом

И водка, и уксус токсичны и способны отравить ребенка, всасываясь через кожу или при вдыхании паров.

Запрещенные лекарства

Пульмонолог выделил несколько лекарств, которые ни в коем случае нельзя давать детям. Он отнес к ним анальгин, аспирин, нумесулид и ибуклин.

Анальгин плох тем, что повышает уязвимость к инфекциям. Кроме того, препарат мешает нормальному кроветворению. А аспирин и вовсе запрещен для детей младше 15 лет, поскольку повреждает печень, если вирусная инфекция не распознана.

Нумесулид тоже опасен для детской печени и противопоказан для детей младше 12 лет. Ибуклин, по мнению специалиста, и вовсе настоящее зло, которое таит в себе множество опасностей.

Чем сбивать температуру?

Новозеландские ученые сравнили различные лекарства, которые используют для лечения ОРВИ у детей. Ибупрофен проявил себя как самый эффективный и наиболее безопасный препарат. Лекарство неопасно для ребенка, если не превышать разрешенную дозу в 400 мг три раза в сутки.

Однако врач предупредил, что применять эти лекарства одновременно не стоит, а чередовать можно. Между приемами должно пройти не менее четырех-шести часов, а самих приемов не должно быть больше трех в сутки.

А что работает для беременных?

По словам Абакумова, и ибупрофен, и парацетамол безопасны для беременных женщин. И если сбивать температуру, то только ими, а не комбинированными препаратами и порошками.

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