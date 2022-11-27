Жесткая драка «Зенита» и «Спартака» испортила Кубок России – видео

В Петербурге на «Газпром Арене» прошел матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках Кубка России. Завершился он жесткой дракой.

Страсти на поле были накалены до предела, игроки не хотели уступать друг другу, поэтому перед началом серии пенальти устроили настоящее побоище на поле. Сцепились Родригао и Николсон, а после к ним присоединился еще и Промес.

В итоге питерцы не могли остаться в стороне и стали защищать своего игрока. Выбежали на поле и «спартаковцы». Несмотря на все попытки судьи разнять игроков, ничего не получилось.

Арбитру Москалеву потребовалось несколько минут, чтобы успокоить драчунов, а затем и разобраться, кто начал потасовку. В итоге удалили шесть игроков: «Спартак» потерял Николсона, Соболева и Селихова, а «Зенит» Малкома, Барриоса и Родригао.

Несмотря на эмоциональный фон, команды все-таки продолжили игру и вышли пробивать серию пенальти. Сильнее были питерцы, итоговый счет на табло 4:2.

«Не выйдут даже из группы?»: почему легендарная сборная Германии может вылететь с ЧМ«Не то что порвать — до ворот дойти не могут»: сборную России ожидал бы позор на ЧМ-2022Проблемы с алкоголем и депрессия: как жила сгоревшая в пожаре вдова Говорухина