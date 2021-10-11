Алена Коломина – талантливая российская актриса, которая получила популярность после участия в исторических фильмах. Хотя артистка сыграла много разноплановых ролей, фанаты уверены, что лучше всего ей удаются образы девушек позапрошлого века.

Биография

Алена родилась в украинском Луганске 28 марта 1987 года. Ее родители не имели никакого отношения к театру или кино, но в 7 лет записали дочку в театральную студию при местном театре «Мэтлуг». Но еще раньше, с 4 лет, в жизни Алены появился спорт: она занималась прыжками в воду. И даже стала мастером спорта по этой дисциплине.

Девочка до последнего не могла решить, чем именно хочет заниматься в жизни: спортом или театром. Все решили родители, отказавшись отпускать дочь в спортинтернат в старших классах. Так будущая звезда закончила обычную школу, а после поступила в Киевский университет искусств.

У Алены есть младший брат Александр, который по примеру решил связать свою жизнь с телевидением и после школы поступил в Луганскую академию культуры и искусств. Сейчас он работает оператором и режиссером монтажа программ на телевидении.

В 2009 году Алена получила диплом и отправилась в Москву. Ее приняли на работу в Московский молодёжный экспериментальный театр В. Спесивцева. Позже она перешла в труппу столичного театра «Кураж».

В 2013 году ее жизнь вновь сделала виток: ее пригласили в Московский театр «Эрмитаж», где актриса служит до сих пор. В том же году она решила продолжить образование и поступила на режиссерско-актерский курс Михаила Левитина и Михаила Филиппова в ГИТИС. В 2016 году молодая актриса выпустилась с красным дипломом.

Также в 2013 году Коломина впервые снялась в кино, сыграла журналистку во втором сезоне детективного сериала «Глухарь». Именно там ее заметили режиссеры, и предложения о работе не заставили себя ждать.

Рост и вес

Алена продолжает ходить в тренажерный зал, чтобы не терять форму, хотя при росте в 165 см она весит 52 кг.

Личная жизнь

Симпатичную спортивную Коломину часто провожали взглядами мужчины, но она старается не рассказывать о личной жизни. Об отношениях актрисы до брака ничего не известно.

Муж и дети

В 2013 году Алена вышла замуж за Алексея Варущенко. С будущим мужем она познакомилась на очередных кинопробах. Актриса не рассказывала, получил ли один из них роль в тот день, но они оба получили куда больше. Молодые люди недолго проверяли свои чувства, вскоре они расписались в одном из столичных ЗАГСов.

В октябре 2014 года у молодых супругов родился сын Петя. Еще через два года, в январе 2017 года, в семье появилась и девочка: Алена родила дочь Нину. Но дети не помогли сохранить брак.

Бывшие супруги не раскрыли причину расставания, но развод прошел тихо. Алена и Алексей сохранили хорошие отношения, отец общается с детьми, помогает их растить.

Позже Коломина познакомилась с Кириллом Кузнецовым. В 2018 году они вместе работали в сериалах «Штамп в паспорте» и «Я подарю тебе рассвет». Артисты почувствовали симпатию друг к другу, которая переросла в более теплое чувство. Пока знаменитости не оформили отношения официально.

Фильмы и сериалы с Алёной Коломиной в главной роли

Кадр из сериала "Теорема Пифагора"

После дебюта в 2009 году свою первую главную роль Алена получила только 8 лет спустя. В 2017 году ее утвердили на роль дочери одной из трех героинь комедии «Старушки в бегах». Актрису заметили, и в том же году она приступила к съемкам в картине «Березка» о закулисной жизни легендарного ансамбля. Ей досталась роль Эдиты Тамм, приехавшей из Таллина, чтобы стать танцовщицей в коллективе. На кастинге Эдита знакомится с Варей, которая тоже хочет воплотить свою мечту и попасть в ансамбль.

Сериал вышел на экраны весной 2018 года. Коломина работала на одной площадке с Марией Порошиной, Алексеем Серебряковым, Михаилом Ефремовым, Ниной Усатовой.

В том же году Коломина снялась в главной роли еще в трех проектах. В криминальном триллере «Шахматная королева» она предстала в образе стилиста Даны, которую втянули в охоту за сокровищами. В мелодраме «Штамп в паспорте» актриса сыграла роль швеи Алены, заключившей фиктивный брак ради денег. Карина, героиня Коломиной в драме «Я подарю тебе рассвет» внезапно узнает, что она всю жизнь прожила в чужой семье. Девушка находит настоящего отца, но радость от встречи оборачивается кошмаром борьбы за наследство.

В 2019 году с участием Коломиной вышло несколько картин. Самым заметным стал детективный сериал «Не женская работа», в котором Алена на время вжилась в образ следователя Светланы. Из Москвы ей приходится вернуться в родное село, где преступления оказываются не менее запутанными, чем в столице.

В «Немезиде» героиня Коломиной оказывается на крючке террористов. Чемпионка по стрельбе Александра обезвреживает террористку-смертницу, и оказывается в центре трагических событий.

Инстаграм

Алена старается нести на свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/kolomina_alena) позитив, поэтому в ее блоге так много забавных кадров со съемочной площадки, слов благодарности коллегам, шутливых постов с загадками и вопросами к фанатам. Иногда актриса делает репосты с просьбами помочь больным детишкам.

Внимательные поклонники могут увидеть и семейные кадры, которыми Алена делится очень скупо. Зато она много рассказывает об отдыхе и путешествиях, когда получается куда-то поехать.