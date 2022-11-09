Алена Водонаева
Эксперты рассказали, что будет с упавшим рынком московских новостроек
Это только начало: вскоре цены могут упасть на треть.9 ноя 2022 13:58
Толстых и многодетных за борт: как Водонаева привела россиян в бешенство пятью высказываниями
Бывшая участница «Дома-2» лихо переместилась с лобного места в ряды «экспертов».19 янв 2022 10:35
«Алена, уже страшновато за вас»: Водонаева затронула опасную тему
О политике либо хорошо, либо никак.31 дек 2021 10:00
Водонаева осрамилась перед публикой: «И этот человек говорил про омерзение к толстым»
Алена любит вкусно поесть.15 дек 2021 15:39
Водонаева, Айза, Чурикова: стилист оценила зимние образы звезд
Представительницы российского шоу-бизнеса предпочли пуховики шубам.1 дек 2021 08:12
C жиру бесится: Водонаеву разнесли за покупку квартиры за 19 миллионов для кота
Кот Эскобар будет жить один в новой квартире телеведущей.29 ноя 2021 16:22
Молчанию Алены Водонаевой о сексуальном насилии нашлось трогательное объяснение
Телеведущая обсудила с мамой животрепещущие темы.27 ноя 2021 08:00
Рустам Солнцев раскрыл правду о «встрече века» Бони и Водонаевой: «Они давно общаются»
Шоумен рассказал, что звезды давно не виделись.25 ноя 2021 13:17
Телеведущая Виктория Боня объяснила неожиданное примирение с Аленой Водонаевой
Звезды перестали конфликтовать.25 ноя 2021 10:42
Во внешности телеведущей Алены Водонаевой заметили изменения
Алена Водонаева восхитила поклонников роскошным образом.18 ноя 2021 09:09
«Как прекрасно сыграл Водонаеву!»: женский образ Нагиева покорил народ
Пользователи сети вспомнили любимую передачу.14 ноя 2021 15:49
«Изначально была против»: сын Водонаевой устроил похороны в саду
Экс-участница шоу «Дом-2» показала, как сын отнесся к смерти домашнего питомца.4 ноя 2021 08:57
«Очень больна»: бледная Водонаева не постеснялась показать новую внешность
Алена носит с собой банку с ядовитым веществом.29 окт 2021 08:55
«Грустно»: Водонаева пожаловалась на свое состояние
Блогер не хочет сидеть дома.27 окт 2021 10:33
Водонаева честно ответила на вопрос о странных синяках на ноге
Алена опубликовала фотографию с синяками.25 окт 2021 10:59
«Болезнь проявится»: психолог рассказала о сумасшествии Водонаевой
Алена может унаследовать психическое заболевание.25 окт 2021 09:11
«Здравствуй, ипотека»: Водонаева покупает личную квартиру своему коту
Водонаева возьмет ипотеку на квартиру для кота.20 окт 2021 10:58
Водонаева впервые рассказала о заболевании сына
Вся семья заболела из-за кота Алены.19 окт 2021 13:46
«Зачем плевать желчью»: Водонаева разозлила подписчиков своими высказываниями об отношениях
Алена Водонаева считает, что строить отношения без денег — неправильно.18 окт 2021 11:08
Стилист ответила хейтерам, не оценившим осенний образ Водонаевой
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