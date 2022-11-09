Все новости Алена Водонаева

Алена Водонаева

Общество
Эксперты рассказали, что будет с упавшим рынком московских новостроек
Это только начало: вскоре цены могут упасть на треть.
Звезды
Толстых и многодетных за борт: как Водонаева привела россиян в бешенство пятью высказываниями
Бывшая участница «Дома-2» лихо переместилась с лобного места в ряды «экспертов».
Звезды
«Алена, уже страшновато за вас»: Водонаева затронула опасную тему
О политике либо хорошо, либо никак.
Звезды
Водонаева осрамилась перед публикой: «И этот человек говорил про омерзение к толстым»
Алена любит вкусно поесть.
Мода и красота
Водонаева, Айза, Чурикова: стилист оценила зимние образы звезд
Представительницы российского шоу-бизнеса предпочли пуховики шубам.
Звезды
C жиру бесится: Водонаеву разнесли за покупку квартиры за 19 миллионов для кота
Кот Эскобар будет жить один в новой квартире телеведущей.
Звезды
Молчанию Алены Водонаевой о сексуальном насилии нашлось трогательное объяснение
Телеведущая обсудила с мамой животрепещущие темы.
Звезды
Рустам Солнцев раскрыл правду о «встрече века» Бони и Водонаевой: «Они давно общаются»
Шоумен рассказал, что звезды давно не виделись.
Звезды
Телеведущая Виктория Боня объяснила неожиданное примирение с Аленой Водонаевой
Звезды перестали конфликтовать.
Звезды
Во внешности телеведущей Алены Водонаевой заметили изменения
Алена Водонаева восхитила поклонников роскошным образом.
Звезды
«Как прекрасно сыграл Водонаеву!»: женский образ Нагиева покорил народ
Пользователи сети вспомнили любимую передачу.
Звезды
«Изначально была против»: сын Водонаевой устроил похороны в саду
Экс-участница шоу «Дом-2» показала, как сын отнесся к смерти домашнего питомца.
Звезды
«Очень больна»: бледная Водонаева не постеснялась показать новую внешность
Алена носит с собой банку с ядовитым веществом.
Звезды
«Грустно»: Водонаева пожаловалась на свое состояние
Блогер не хочет сидеть дома.
Звезды
Водонаева честно ответила на вопрос о странных синяках на ноге
Алена опубликовала фотографию с синяками.
Звезды
«Болезнь проявится»: психолог рассказала о сумасшествии Водонаевой
Алена может унаследовать психическое заболевание.
Звезды
«Здравствуй, ипотека»: Водонаева покупает личную квартиру своему коту
Водонаева возьмет ипотеку на квартиру для кота.
Звезды
Водонаева впервые рассказала о заболевании сына
Вся семья заболела из-за кота Алены.
Звезды
«Зачем плевать желчью»: Водонаева разозлила подписчиков своими высказываниями об отношениях
Алена Водонаева считает, что строить отношения без денег — неправильно.
Звезды
Стилист ответила хейтерам, не оценившим осенний образ Водонаевой
Стилист встала на сторону Алены и рассказала, что поможет избавиться от осенней меланхолии.
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