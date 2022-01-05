Андрей Гайдулян
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом на «голом» снимке
Актер разделся на съемочной площадке и у новогодней елки.5 янв 2022 15:51
«Универ» против «СашиТани»: Ярушин вызвал отвращение интригой против Гайдуляна
Андрей Гайдулян покинул шоу «Звезды в Африке».30 ноя 2021 13:30
Звезда «Универа» Стас Ярушин раскритиковал коллегу по сериалу Андрея Гайдуляна
Претендентов на пять миллионов рублей становится все меньше.15 ноя 2021 09:27
«Мозги не нужны?»: Гайдулян нагло высмеял Бузову
Актер задал двусмысленный вопрос ведущей на съемках шоу.29 окт 2021 10:49
«На первый взгляд контент кажется полным идиотизмом»: звезда «Универа» Андрей Гайдулян защищает TikTok
Артист назвал главные достоинства молодежной сети.27 янв 2021 15:53
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