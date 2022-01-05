Все новости Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян

Звезды
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом на «голом» снимке
Актер разделся на съемочной площадке и у новогодней елки.
Звезды
«Универ» против «СашиТани»: Ярушин вызвал отвращение интригой против Гайдуляна
Андрей Гайдулян покинул шоу «Звезды в Африке».
Звезды
Звезда «Универа» Стас Ярушин раскритиковал коллегу по сериалу Андрея Гайдуляна
Претендентов на пять миллионов рублей становится все меньше.
Звезды
«Мозги не нужны?»: Гайдулян нагло высмеял Бузову
Актер задал двусмысленный вопрос ведущей на съемках шоу.
Звезды
«На первый взгляд контент кажется полным идиотизмом»: звезда «Универа» Андрей Гайдулян защищает TikTok
Артист назвал главные достоинства молодежной сети.
Звезды в соцсетях
«Танец перепуганных пингвинов»: фанаты пристыдили Семенович за видео со съемок клипа
Певица опубликовала очередной неудачный контент в Instagram.
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