Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс рассказал, когда начнутся съемки «Дэдпула 3»
Канадский актер и продюсер знаменитого комикса заявил, что сценарий уже готов, а в самом проекте появится Хью Джекман в роли Росомахи.8 ноя 2022 15:42
Звезда сериала «Сплетницы» Блейк Лавли сняла новый клип для Тейлор Свифт
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Райан Рейнольдс не хочет, чтобы улица в Ванкувере получила его имя
Он боится, что его засмеют.30 ноя 2020 17:05
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