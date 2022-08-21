Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг о возвращении к роли Лекса Лютора в киновселенной DC: «Это был бы шок»
Актер открыт к супергеройским проектам.21 авг 2022 13:11
Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»
Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.24 янв 2022 14:31
Впервые посмотрев «Социальную сеть», Эндрю Гарфилд и Джесси Айзенберг были крайне недовольны фильмом
Они считали, что их роли следовало отдать другим актерам.20 сен 2021 13:37
«Лига справедливости»: новое закадровое фото подтвердило, что Джосс Уидон переснял пост-титровую сцену с Лексом Лютором
В исходной версии фильма Джесси Айзенберг чаще появлялся на экране.24 июн 2020 12:59
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