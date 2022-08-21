Кино Джесси Айзенберг о возвращении к роли Лекса Лютора в киновселенной DC: «Это был бы шок» Актер открыт к супергеройским проектам. 21 авг 2022 13:11

Кино Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети» Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором. 24 янв 2022 14:31

Кино Впервые посмотрев «Социальную сеть», Эндрю Гарфилд и Джесси Айзенберг были крайне недовольны фильмом Они считали, что их роли следовало отдать другим актерам. 20 сен 2021 13:37