Джейми Дорнан
Джейми Дорнан признался, что слава звезды «Пятидесяти оттенков серого» не помогает ему получать желаемые роли
Ему мешает специфический образ.3 янв 2022 11:32
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
Сколько всего частей у фильма «Пятьдесят оттенков серого»?
Всего франшиза насчитывает три части.21 окт 2021 12:10
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан рассказал, чему он научился у Роберта Паттинсона
Спойлер: только хорошему.9 дек 2020 16:17
Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого» получил фото ребенка, «зачатого» с Дакотой Джонсон
«Фанатское безумие» не оставляет Джейми Дорнана.27 ноя 2020 11:06
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