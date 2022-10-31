Джим Парсонс

Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, почему вырезали пикантную сцену с ним

Кейли Куоко опасалась, что после «Теории большого взрыва» ее не будут воспринимать как серьезную актрису

Но она была готова двигаться по новому пути.

23 июн 2021 14:18