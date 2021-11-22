Екатерина Вилкова полюбилась зрителям благодаря яркому таланту и обаянию. После проектов «Отель «Элеон» и «Последний богатырь» ее популярность сделала резкий скачок.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Екатерина родилась 11 июля 1984 года в Горьком, который теперь носит название Нижний Новгород. Будущая звезда с самого детства была очень энергичной и жизнерадостной.

Семья электрика и вахтера жила небогато, тем более что родители воспитывали двух детей, но они все-таки отдали младшую дочь в секцию художественной гимнастики. Девочка делала большие успехи, но для настоящих спортивных побед ей не хватало упорства. Екатерина получила звание мастера спорта и распрощалась с гимнастикой.

Подростком Вилкова решила попробовать себя в актерстве и после школы поступила на актерский факультет Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева.

Наставником будущей звезды стал театральный режиссер Василий Богомазов.

В 2003 году молодая актриса получила диплом и отправилась в Москву, чтобы продолжить обучение. Ее приняли сразу в три театральных вуза, но Вилкова выбрала Школу-студию МХАТ, куда была зачислена сразу на второй курс.

Личная жизнь

Актриса славится яркой внешностью и всегда держит себя в форме. При росте в 170 см ее вес не превышает 62 кг. Мужчины всегда обращали внимание на девушку, но ее решительность и напористый характер часто смущали молодых людей.

Муж и дети

Екатерина все равно нашла свою судьбу и сейчас счастлива быть женой и матерью. Ей нравится, что не нужно обо всем думать самой – есть муж, который позаботится, защитит и поддержит в любом решении.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов

Весной 2011 года Вилкова вышла замуж за коллегу Илью Любимова. Несмотря на работу в одной профессии будущие супруги познакомились вовсе не на съемках, а на автозаправке. Они разговорились, обменялись контактами – и вскоре уже встречались.

Свадьба обоим виделась логичным шагом, и молодые люди официально оформили свои отношения. Они прошли и обряд венчания, поскольку Илья соблюдает традиции православия.

В феврале 2012 года Екатерина впервые стала матерью. Супруги назвали дочь Павлой, а родившегося через два года сына – Петром. Вилкова старается проводить как можно больше времени с детьми. муж нанял домработницу, чтобы домашние хлопоты не отнимали драгоценное свободное время у Екатерины. Сама актриса называет свою семейную жизнь идиллией.

Екатерина и Таисия Вилковы: сестры или нет?

Поклонники часто задают Вилковой вопросы о жизни ее коллеги Таисии Вилковой, считая актрис сестрами. На самом деле Екатерина и Таисия не только не сестры, они вообще не связаны родственными узами. Артистки просто однофамилицы.

Фильмы и сериалы с Екатериной Вилковой в главной роли

Кадр из сериала "Отель "Элеон"

Вилкова с самого начала решила строить карьеру в кино, а не в театре, и с первых дней учебы посещала кинопробы. Ее первое появление на экранах произошло в 2001 году в международном киноальманахе «Гольфстрим под айсбергом». Официально дебютом Екатерины в кино называют роль Софьи Голицыной в «Сатисфакции» в 2005 году.

Спустя два года актрису утвердили на главные роли сразу в двух проектах. В боевике «Пантера» она сыграла мастера восточных единоборств Марию, а в триллере «Нас не догонишь» предстала в образе Иры.

Роль Елизаветы Савиной в военной драме «Застава Жилина», вышедшего на экраны в 2008 году, принесла актрисе настоящую славу. Ее запомнили и зрители, и режиссеры, а приглашения в интересные проекты стали сыпаться одно за другим. Она блистала в роли Бэтси в «Стилягах», на время стала русалкой в сказке «Книга мастеров» и подругой главного героя в «Черной молнии». Екатерина сыграла главные роли в четырех проектах в 2010 году, а уже в следующем ей досталась роль Светланы в историческом сериале «Фурцева». Актриса работала на одной площадке с Ириной Розановой, Александром Домогаровым, Максимом Авериным, Виктором Сухоруковым, Ниной Усатовой.

Позже были картины «Верю», «С Новым годом, мамы», «Истребители», «Небо падших», «Убить Сталина», «Одноклассницы».

Популярность артистки сделала огромный скачок в 2016 году, после премьеры комедийного сериала «Отель «Элеон», где Вилкова преобразилась в управляющую отелем Софию Толстую. В том же образе актриса перешла в основной актерский состав проекта «Гранд».

В 2017 году актрису утвердили на роль Варвары в сказке «Последний богатырь», который стал самым кассовым отечественным фильмом года. Успех проекта подтолкнул авторов снять продолжение. Премьера картины «Последний богатырь: Корень зла» запланирована на декабрь 2020 года.

Недавно на экраны с участием Вилковой вышли картины «Холодные берега», «Шифр», «Окаянные дни». Продолжается работа над фильмами «Шифр-2», «Ряд 19», «Русские горки».

Инстаграм

Актриса ведет свой аккаунт в Instagram (https://www.instagram.com/oldkavilochka) с той же смелостью и чувством юмора, с какими идет по жизни. Она часто публикует забавные снимки со съемок и прогулок с родными, делает смешные селфи с коллегами. В блоге Екатерины много фотографий, сделанных профессиональными фотографами, но практически нет снимков в нижнем белье или купальниках. Фанаты заметили, сто в последнее время артистка сбросила несколько килограммов и стала выглядеть моложе своих лет. При росте 170 см ее вес составляет 53 кг.