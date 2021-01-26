Елена Исинбаева
«Сегодня я бабушка»: 38-летняя Елена Исинбаева растрогала фанатов забавным фото с прогулки
Спортсменка решила примерить на себя новую роль.26 янв 2021 13:51
«И жизнь, и слезы, и любовь»: выступление Кузьминой в «Ледниковом периоде» изумило Тарасову
Тренер призналась, что готова была поставить паре 7.0.21 дек 2020 14:03
«Сколько можно лить грязи?»: Елена Исинбаева попросила фанатов не верить фейковыми новостям о себе
Оскорбленная олимпийская чемпионка разоблачает «утку» в своем Инстаграм.17 дек 2020 12:57
«Вот всё хорошо, но могла бы и получше»: Бузова и Исинбаева показали совместное видео после финала «Ледникового периода»
Спортсменка осталась под впечатлением от выступления артистки.1 дек 2020 15:10
«Хотели меня увидеть на коньках?»: Исинбаева встала на лед и восхитила подписчиков
На зависть злопыхателям за один час тренировок она показала класс на льду.30 ноя 2020 14:18
«Говорят, очень похожи»: Елена Исинбаева хочет быть похожей на супермодель Ирину Шейк
Спортсменка уже второй раз старается доказать удивительное сходство с моделью.23 ноя 2020 15:53
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