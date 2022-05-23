Все новости Ева Грин

Ева Грин

Кино
Ева Грин уверена, что Джонни Депп восстановит свое доброе имя
Также актера недавно поддержали Крис Рок и Билл Бёрр.
Кино
Кто озвучивает Шамаханскую царицу в «Трех богатырях»?
В четвертой части популярной франшизы богатырям приходится столкнуться с героиней, которая ищет источник вечной молодости, и готова ради этого на все.
Звезды в соцсетях
«Никого не учу жить»: Юлия Снигирь поделилась фото в уютном домашнем образе
Снигирь живет без нравоучений и непрошеных советов для других.
ТВ и сериалы
Джонни Депп добивается роли Гомеса в перезапуске «Семейки Аддамс»
Актер, очевидно, почувствовал безысходность своего положения.
Звезды
«Рыбка в сетях»: 38-летняя Марина Александрова восхитила ММКФ-2020 дерзким нарядом
Актриса попала в жюри знаменитого кинофестиваля. 
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