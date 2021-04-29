Хайден Кристенсен

Правда, это не слишком многое прояснило.

Юэн Макгрегор ответил, возможно ли появление молодого Люка Скайуокера в сериале про Оби-Вана Кеноби

Индира Варма из «Игры престолов» снимется в сериале про Оби-Вана Кеноби

Съемки проекта начнутся в конце весны этого года в Лос-Анджелесе.

2 мар 2021 11:19