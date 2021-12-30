Хью Грант
В какой последовательности смотреть все части «Дневника Бриджит Джонс»?
Кинотрилогия о Бриджит Джонс стала поворотным моментом в карьере Рене Зеллвегер.30 дек 2021 09:30
Николь Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин старше 40 лет в Голливуде
Актриса призналась, что перед ней «закрывали двери».27 дек 2021 13:04
Фото: Крис Пайн и София Лиллис прибыли на съемки фильма «Подземелье драконов»
Актеры замечены на площадке в Северной Ирландии.29 июн 2021 12:07
Появились первые фото со съемок фэнтезийного фильма «Подземелье драконов»
Пользователи сети предполагают, что на одном из них изображена эмблема Невервинтера.9 июн 2021 15:28
«Старик с маленькими детьми и изможденной женой»: Хью Грант рассказал, как тяжело переживает самоизоляцию
Актер говорит, что его жизнь на карантине свелась к воспитанию детей.1 дек 2020 10:14
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