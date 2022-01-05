Звезды 44-летняя певица Инна Маликова отказалась от досрочной пенсии Инна Маликова поддалась общественному давлению. 5 янв 2022 15:07

Звезды Губин о досрочной пенсии сестры Маликова: «Не буду сидеть на шее у государства» Певец пожелал Маликовой «поменьше хотеть уходить на пенсию». 28 дек 2021 11:57

Звезды Отец Маликовой раскрыл, на что уйдет досрочная пенсия: завидовать не стоит Инна Маликова получает пенсию в 44 года. 28 дек 2021 11:22

Звезды Сестра Дмитрия Маликова выиграла суд по назначению пенсии по старости в 44 года Суд встал на сторону певицы. 27 дек 2021 09:26