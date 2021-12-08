Ирина Слуцкая
Экс-фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о разводе с мужем
Подписчики поддержали семикратную чемпионку Европы.8 дек 2021 14:42
«Можешь идти домой и готовить борщи»: Слуцкая оценила способности Медведевой
Ирина рассказала, с чем связаны поражения Жени.10 ноя 2021 13:21
«Мамина помощница!»: Ирина Слуцкая показала умилительное фото младшей дочери
Фанаты высоко оценили трогательный кадр.18 янв 2021 01:50
«Пусть выключит телевизор!»: Тарасова поддержала Загитову, раскритикованную известной легкоатлеткой
Татьяна Анатольевна отметила большие успехи в деятельности ведущей «Ледникового периода».8 дек 2020 10:22
«Очень неудачно приземлилась»: 41-летняя Ирина Слуцкая попала в больницу с травмой
Тренировка для Слуцкой закончилась переломом.27 ноя 2020 12:45
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории