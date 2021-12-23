Кирилл Сафонов
Александа Савельева и Кирилл Сафонов планируют снова стать родителями
Певица откровенно ответила на вопросы своих подписчиков.23 дек 2021 07:58
Алексей Воробьев публично высказался о Саше Савельевой и Кирилле Сафонове
Друзья встретились на музыкальном шоу «Дуэты».26 окт 2021 09:11
«Брутальность и нежность!»: Саша Савельева показала страстный поцелуй с мужем
Артистка поздравила любимого с праздником.15 фев 2021 15:55
«Сколько нежности»: муж трогательно поздравил Сашу Савельеву с днем рождения и покорил фанатов
Исполнительница празднует свой 36-й день рождения.25 дек 2020 15:22
«Чинно, благородно, по-семейному»: Анна Снаткина поделилась редким фото с мужем и дочкой
В семье Анны Снаткиной все чинно-благородно.11 дек 2020 14:20
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