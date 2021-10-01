Клайв Оуэн

Кино Роль Линды Трипп в «Американской истории преступлений: Импичмент» стала большим вызовом для Сары Полсон Актриса назвала свое согласие сыграть Линду Трипп большим риском, который в итоге позволил ей лучше раскрыться в творчестве. 1 окт 2021 16:32

Звезды Эди Фалько сыграет Хилари Клинтон в новом сериале о Билле Клинтоне и Монике Левински Проект выйдет на телеканале FX. 5 мар 2021 11:23