Все новости Кристина Риччи

Кристина Риччи

Кино
Сидни Суини о съемках обнаженной в «Эйфории»: «Никогда не чувствовала себя некомфортно»
При этом актриса настояла, чтобы подобных сцен во втором сезоне было меньше.
Кино
Кристина Риччи похвалила Дженну Ортегу в образе Уэнсдэй Аддамс из предстоящего сериала Netflix
Поклонники фильмов начала 1990-х разочарованы не будут.
Звезды
Что могло толкнуть Кристину Риччи на брак «по залету»: отвечает психолог
Актриса не хотела замуж.
Кино
Джонатан Грофф прослезился, читая сценарий «Матрицы: Воскрешение»
Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет с 16 декабря.
Кино
Студия Warner Bros опубликовала синопсис «Матрицы: Воскрешение»
Нео ждет битва с более опасной Матрицей. 
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