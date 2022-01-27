Стало известно, кого покажут по телевизору в новогоднюю ночь.

«Трачу на себя около 100 тысяч рублей в месяц, не больше!»: 54-летняя Лада Дэнс о бьюти-процедурах

Певица отрицает, что делала когда-то пластические операции.

16 фев 2021 08:13