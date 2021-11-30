Леонид Якубович
«Поле чудес» выпустят в новом формате на Первом канале: «Якубович уже не тот»
Руководство телеканала объяснило причину грядущих изменений.30 ноя 2021 16:09
Якубовича могут выставить из МХАТа вслед за Бузовой
МХАТ имени Горького отменил спектакль с Ольгой Бузовой.8 ноя 2021 18:26
«Разрушаются все органы»: Малахов добился успеха опасным путем
Телеведущий рассказал, как построил карьеру.14 сен 2021 11:45
«Пусть он попробует хотя бы раз»: Якубович прокомментировал намерение Шаляпина стать ведущим «Поля чудес»
Певец напомнил, что его любят пенсионеры, которые и являются зрителями капитал-шоу.14 дек 2020 15:21
«Ну, я и оставил»: Якубович рассказал, что благодарен второй жене за усы
Якубович раскрыл тайну появления своих усов.17 ноя 2020 15:13
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