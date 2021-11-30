Леонид Якубович

Звезды «Поле чудес» выпустят в новом формате на Первом канале: «Якубович уже не тот» Руководство телеканала объяснило причину грядущих изменений. 30 ноя 2021 16:09

Звезды Якубовича могут выставить из МХАТа вслед за Бузовой МХАТ имени Горького отменил спектакль с Ольгой Бузовой. 8 ноя 2021 18:26

Мода и красота «Разрушаются все органы»: Малахов добился успеха опасным путем Телеведущий рассказал, как построил карьеру. 14 сен 2021 11:45

Звезды «Пусть он попробует хотя бы раз»: Якубович прокомментировал намерение Шаляпина стать ведущим «Поля чудес» Певец напомнил, что его любят пенсионеры, которые и являются зрителями капитал-шоу. 14 дек 2020 15:21