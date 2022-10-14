Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске фильма «Голый пистолет»

Лиам Нисон признал, что многочисленные спин-оффы «Звездных войн» сбивают его с толку

В какой-то момент он перестал следить за франшизой и был уверен, что она завершилась.

29 июн 2021 11:49