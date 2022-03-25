Миша Коллинз
Миша Коллинз сыграет Двуликого в сериале DC «Рыцари Готэма»
«Ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, пока сам не превратишься в злодея».25 мар 2022 14:41
Миша Коллинз подтвердил, что Дистиэль – канон в «Сверхъестественном»
«Фанаты от этого просто с ума сходят», – рассказал актер.12 ноя 2020 21:57
«Непослушный» реквизит испортил съемки финальной сцены Джеффри Дина Моргана в «Сверхъестественном»
Звезды сериала Дженсен Эклз и Джаред Падалеки поделились закулисными подробностями съемок 300-го эпизода и «выпрыгнувшей жемчужины».23 окт 2020 14:19
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