Морган Фриман
Кто озвучивает «Особо опасен» на русском?
После премьеры этой картины на нее обрушился шквал критики.1 ноя 2021 11:55
Какой бюджет у фильма «Телохранитель жены киллера»?
Бюджет американского комедийного боевика, снятого Патриком Хьюзом, составил 70 млн долларов.14 окт 2021 13:19
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Режиссер «Телохранителя жены киллера» предвкушает эффектную сцену с погоней на лодках
Ее фрагменты можно увидеть в новом трейлере грядущего фильма.14 май 2021 16:26
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