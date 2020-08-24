Николай Костер-Вальдау
Мэйси Уильямс рассказала о реакции на финал «Игры престолов»
Вопреки мнениям некоторых коллег по шоу актриса осталась в восторге от концовки.24 авг 2020 15:35
Звезда «Игры престолов» Чарльз Дэнс подписал бы петицию о пересъемке финала сериала
Актер исполнил в культовой саге роль Тайвина Ланнистера.19 авг 2020 13:51
Николай Костер-Вальдау хотел поддержать петицию о пересъемке финала «Игры престолов»
Последний эпизод культового шоу вызвал неоднозначную реакцию зрителей.17 авг 2020 14:51
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