Знаменитое шоу о зомби-апокалипсисе дебютировало еще в 2010 году.

У модели вырос очень красивый наследник.

Норман Ридус рассказал, почему на самом деле Дэрил Диксон ездит на мотоцикле в «Ходячих мертвецах»

Как оказалось, актер панически боится лошадей.

7 июл 2020 11:54