Нурлан Сабуров — самый популярный казах в российском стендапе. Став одним из постоянных участников Stand Up шоу, он начал покорять и интернет. В планах комика однажды попробовать силы в англоязычном стендапе, например, в Штатах.

Биография и личная жизнь

Нурлан родился 22 декабря 1991 года в Степногорске на севере Казахстана. Мальчик с детства увлекался боксом и мечтал стать Олимпийским чемпионом, но после 8 лет в секции отказался от своих планов.

Будущая звезда интернета выбрал юмор, в котором тоже был на высоте. Со школьных лет Нурлан был душой компании, собирая вокруг себя одноклассников. Основы мастерства рассказчика юный комик подсмотрел у деда, любившего травить байки, — некоторые из них Сабуров пересказывал друзьям.

Его талант не остался незамеченным: школьником Нурлан выступал за команду КВН Караганды и даже и даже участвовал в Высшей казахстанской лиге. В студенческие годы он играл в КВН вместе с однокурсниками из Уральского университета, куда поступил на факультет физической культуры, спорта и молодежной политики. Тогда же Сабуров открыл для себя жанр стендапа: молодые таланты организовывали для себя «Открытые микрофоны», а позже стали давать полноценные представления, собиравшие сотни зрителей.

В 2014 году по подсказке знакомого Нурлан отправил запись одного из своих номеров на телеканал ТНТ, и его вскоре пригласили стать гостем «Открытого микрофона» в проекте «Stand Up». Первое же появление на шоу имело успех, и Сабуров еще несколько раз приезжал на съемки в качестве приглашенного гостя. Популярность молодого комика все росла, и Нурлану предложили стать постоянным резидентом проекта.

После окончания вуза молодой юморист переехал в Москву и всерьез задумался о том, чтобы развивать себя именно в юморе и сделать его основным заработком.

Осенью 2017 года артист успешно показал себя в шоу «Импровизация», а в конце года уже ехал в сольный тур по более чем 20 российским и казахстанским городам. В обеих странах у него нашлись миллионы поклонников. В марте 2018 года Нурлан выступал в Астане, в конце года его сольный концерт транслировал телеканал ТНТ. Казахстанский режиссер Канат Бейсекеев в 2018 году представил документальный фильм «Просто Сабуров», для которого собирал материал в течение двух лет.

Нурлан участвовал в разных проектах, например, «Студии «Союз», расширяя свою аудиторию. В 2019 году Нурлана пригласили вести новое YouTube-шоу «Что было дальше?» В рамках проекта он вместе с Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Рустамом Рептилоидом, Артуром Чапаряном ведут веселую беседу с приглашенными гостями. В студии шоу уже побывали Гарик Харламов, Настя Ивлеева, Тарзан, Тимати и другие.

Сколько лет Нурлану Сабурову

В декабре 2020 года Нурлану исполнится 29 лет, а он уже получил славу, миллионы фанатов и приличный доход: около миллиона рублей в месяц.

Жена и дети

Высокий (188 см), спортивно сложенный комик всегда привлекал женщин, но Нурлан давно и счастливо женат. Сабуров познакомился с Дианой, когда приехал в Екатеринбург учиться в университете. Они долго встречались, но будущая звезда не решался делать следующий шаг, пока не узнал, что станет отцом. Молодые люди сыграли свадьбу, а вскоре стали родителями маленькой Мадины.

Комик считает супругу своей музой и упоминает ее и дочь почти в каждом выступлении.

Машина Нурлана Сабурова

Постепенно, вместе с доходами, выросли и аппетиты молодого комика. Он с удовольствием тратит деньги на свою семью, но и не скупится на автомобили. В 2018 году Сабуров ездил на люксовом седане Lexus gs300. Уже в 2019 году Нурлан сменил его на Cadillac Escalade IV, о котором мечтал с детства. Он купил не новый автомобиль, но и тот обошелся ему в 3,8 миллиона рублей. Сам комик назвал покупку нерациональной, но остался ею очень доволен.

Инстаграм и ютуб

У Нурлана нет своего канала на YouTube, видеохостинг ему с успехом заменяет Instagram. За его страницей (https://www.instagram.com/nurlan__saburov) постоянно следят 682 тысячи человек. Именно там можно увидеть понравившиеся публике шутки из его концертов или выступлений на телевидении. Комик считает, что для юмора нет запретных тем, но шутки не должны становиться рупором для политических призывов. Свой аккаунт он заполнил контентом в вызывающем ключе, ведь в этом стиле сделан все его выступления.