Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021

Издание выделило четырех знаменитостей, которые в этом году выступили «силами добра».

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Реджина Кинг считает, что 2 сезон «Хранителей» без Дэймона Линделофа не будет снят

Актриса готова вернуться в проект только в том случае, если следующие эпизоды возглавит прежний шоураннер.

29 июн 2020 03:12