Рэйчел МакАдамс

Сиквел «Незваных гостей» откладывается из-за участия Оуэна Уилсона в съемках «Особняка с привидениями»

Также появилось новое фото из закулисья.

Пользователи сети предполагают, что на одном из них изображена эмблема Невервинтера.

Самая раздетая: Марго Робби появилась в нижнем белье более чем в половине своих фильмов

А в новом фильме актриса появится полностью обнаженной.

19 ноя 2020 16:03