Все новости Ричард Мэдден

Ричард Мэдден

Кино
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».
Кино
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.
Кино
Режиссер «Вечных» Хлоя Чжао предвещает создание новой мифологии внутри киновселенной Marvel
Постановщица интригует, обещая нечто совершенно новое.
Кино
Джон Бойега был бы рад сыграть Джеймса Бонда, если бы режиссером выступил Стив МакКуин
Осталось уговорить студийных боссов и Барбару Брокколи.
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