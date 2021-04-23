Ричард Мэдден
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».23 апр 2021 10:22
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.16 апр 2021 14:10
Режиссер «Вечных» Хлоя Чжао предвещает создание новой мифологии внутри киновселенной Marvel
Постановщица интригует, обещая нечто совершенно новое.19 фев 2021 14:52
Джон Бойега был бы рад сыграть Джеймса Бонда, если бы режиссером выступил Стив МакКуин
Осталось уговорить студийных боссов и Барбару Брокколи.18 ноя 2020 15:48
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